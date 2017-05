ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వికెట్ కీపర్లలో ధోని ఒకడు. వికెట్ల వెనుకాల పాదరసం కంటే అత్యంత వేగంగా కదలగలడు. అలాంటి మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఓ అరుదైన రికార్డుని అందుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Veteran India cricketer Mahendra Singh Dhoni gave another opportunity to his fans to flood the social media in his praise during the encounter against Delhi Daredevils in the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017.