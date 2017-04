ఐపీఎల్‌లో మిగిలిన ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో ఐదింటిలో విజయం సాధించి ప్లే ఆఫ్‌కు చేరుకుంటామని గుజరాత్ లయన్స్ ఆటగాడు ఆరోన్ ఫించ్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

Friday, April 28, 2017, 16:38 [IST]

Gujarat Lions' (GL) star performer Aaron Finch is confident that their team can win five out of the next six matches to make it to the play-offs of the Indian Premier League (IPL) 2017 after comprehensively defeating Royal Challengers Bangalore (RCB).