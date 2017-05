జూన్‌లో ప్రారంభం కానున్న ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోనూ ఇదే జోరును కొనసాగిస్తామని సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ అన్నాడు.

English summary

Australian opener and Sunrisers Hyderabad (SRH) captain David Warner on Friday (May 5) said he's keen on carrying his current sparkling form in the Indian Premier League (IPL) over to the upcoming Champions Trophy in England.