ఢిల్లీ దిద్దుబాటు చర్య: డికాక్ స్థానంలో శ్యామ్యూల్స్‌

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఆడిన చివరి మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ ఘోర పరాజయం చవిచూసింది.

English summary

West Indian allrounder Marlon Samuels has replaced an injured Quinton de Kock in Delhi Daredevils (DD) squad for the remainder of the Indian Premier League (IPL) 2017 season.