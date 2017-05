హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌‌లో భాగంగా గురువారం గుజరాత్ లయన్స్, ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ కెప్టెన్ కరుణ్ నాయర్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

ఢిల్లీ జట్టులో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఢిల్లీ కెప్టెన్ జహీర్ ఖాన్ గాయం నుంచి ఇంకా కోలుకోలేదు. దీంతో కరుణ్ నాయర్ కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతున్నాడు. ఢిల్లీ జట్టులో మోరిస్, మ్యాథ్యూస్, జయంత్ యాదవ్ స్ధానంలో కమ్మిన్స్, శామ్యూల్స్, నదీమ్ తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. గుజరాత్ మాత్రం గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగుతుంది.

కాగా ఈ టోర్నీలో ఇప్పటి వరకు 9 మ్యాచ్‌లాడిన ఢిల్లీ మూడింట్లో గెలుపొంది పాయింట్ల పట్టికలో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. పది మ్యాచ్‌లాడిన గుజరాత్ మూడింట్లో విజయం సాధించి ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

#IPL: Here's how the team standings are at the end of Match 41 pic.twitter.com/Y4rLfjxCrw — IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2017

గత మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌‌పై సమష్టిగా పోరాడి విజయం సాధించిన ఢిల్లీ పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలోకి దిగుతోంది. ప్లేఆఫ్ బరిలో నిలవాలంటే ఇరు జట్లకు ఈ మ్యాచ్ కీలకం కానుంది.