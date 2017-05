ఐపీఎల్ 2017: 'ధోనితో ఆడాలన్న నా కల నిజమైంది'

మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఆడాలన్న తన కల నిజమైందని పూణె మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ మనోజ్‌ తివారి తెలిపాడు.

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) middle-order batsman Manoj Tiwary suggested that it was a dream come true for him to bat alongside MS Dhoni