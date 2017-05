ఐపీఎల్‌ పదో సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ పోరాటం ముగించింది. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో చెత్త బ్యాటింగ్‌తో చిత్తుగా ఓడిపోయింది.

English summary

Skipper Gautam Gautam guided Kolkata Knight Riders to a 7-wicket win against Sunrisers Hyderabad in a rain curtailed Indian Premier League (IPL) 2017 Eliminator encounter here on Thursday (May 18).