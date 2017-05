హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో భాగంగా బుధవారం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కోల్‌కతా కెప్టెన్ గంభీర్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

గాయం కారణంగా మనీశ్‌పాండే ఈ మ్యాచ్‌ ఆడడం లేదని గంభీర్ చెప్పాడు. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌, పీయూష్‌ చావ్లా, కౌల్టర్‌నైల్‌, జగ్గీని కోల్‌కతా తుది జట్టులో తీసుకున్నారు. ఇక సన్‌రైజర్స్‌లో ఆల్ రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ తిరిగొచ్చాడు. క్రిస్‌ జోర్డాన్‌, విలియమ్సన్‌, బిపుల్‌శర్మను తుదిజట్టులో చోటు కల్పించారు.

దీంతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ చేయనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి క్వాలిఫయిర్-2కు అర్హత సాధించాలని ఇరుజట్లు ఊవిళ్లూరుతున్నాయి. లీగ్‌ దశలో రెండు జట్లూ సమాన విజయాలు (8) సాధించాయి. ముఖాముఖి పోరులో చెరో మ్యాచ్‌ గెలిచాయి.

బలాబలాలు కూడా దాదాపు సమానంగానే ఉన్నాయి. అందుకే ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో ఫలానా జట్టే ఫేవరెట్‌ అని చెప్పడం కష్టంగా ఉంది. హైదరాబాద్‌ బౌలింగ్‌లో బలంగా కనిపిస్తుంటే.. కోల్‌కతా బ్యాటింగే బలంగా బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓటమిపాలైన జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తుంది.

గెలిచిన జట్టు క్వాలిఫియర్-2 మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌తో 19వ తేదీన తలపడుతుంది.

#IPL@KP24 - Did you use this bat for six 6s?@YUVSTRONG12 - Na, the bat just did all the 'talking' #SRHvKKR pic.twitter.com/EdD3PmwG38