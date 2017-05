కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌కు ముందు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌కు షాక్ తగిలింది. సన్‌రైజర్స్ స్టార్ ప్లేయర్ యువరాజ్ సింగ్ ఫిట్‌నెస్‌పై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

English summary

Ace Sunrisers Hyderabad (SRH) batsman Yuvraj Singh will undergo a fitness test ahead of their eliminator match against Kolkata Knight Riders (KKR) in IPL 2017.