పూణె ఫీల్డింగ్ అదుర్స్: సిమన్స్ రిటర్న్ క్యాచ్ ఉనాద్కత్ పట్టాడిలా (వీడియో)

ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో రైజింగ్ పూణె తన అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్‌తో ప్రేక్షుకులను మంత్రి ముగ్దుల్ని చేశారు. ముంబై ఇండియన్స్ ఇచ్చిన ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని పూణె ఫీల్డర్లు వదల్లేదు.

English summary

The tenth edition of the Indian Premier League (IPL) saw few brilliant display of fielding even in the final game between Rising Pune Supergiant and Mumbai Indians here on Sunday (May 21).