హైదరాబాద్ వేదికగా రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ పదో సీజన్ పైనల్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఘన విజయం సాధించింది.

English summary

Prior to this game, Rising Pune Supergiant (RPS) had a 3-0 record against Mumbai Indians in the 2017 season of the Indian Premier League. However, come the big night, Rohit Sharma’s team showed their experience under pressure moments and completed an astonishing comeback to lift the coveted trophy for the third time.