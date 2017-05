అతడి పాత్ర వెలకట్టలేనిది: మాయ చేస్తాడని ముందే తెలుసన్న సచిన్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌ ఉత్కంఠ ఫైనల్‌తో ఆదివారం రాత్రి ముగిసింది. ఆదివారం రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ తో ఫైనల్లో ముంబై ఇండియన్స్ 130 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కాపాడుకుని విజయం సాధించింది.

Defending a score of 129 in the final of IPL 2017, Mumbai Indians’ (MI) bowlers rose to the occasion with magnificent spells in the death overs. MI not only won by 1-run margin and broke the jinx against Rising Pune Supergiant (RPS) but also clinched the third IPL title.