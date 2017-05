ఐపీఎల్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్ గుడ్ షో: ఓటమిపై పూణె కోచ్ ఆవేదన

ఐపీఎల్ ఫైనల్ ఓటమిపై రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ కోచ్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ స్పందించాడు. తమ జట్టులో ఆల్ రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ లేకపోవడమే ఫైనల్‌‌‌లో ఓటమి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషించాడు.

English summary

Rising Pune Supergiant chief coach Stephen Fleming has described their outing in IPL 10 as a grand finish to a good competition. Chasing 130, Pune fell short by one run, courtesy some brilliant death bowling by Mumbai Indians' -- Jasprit Bumrah (2/26), Mitchell Johnson (3/26) and Lasith Malinga (0/21).