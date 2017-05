హైదరాబాద్ వేదికగా రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ పదో సీజన్ పైనల్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఘన విజయం సాధించింది. చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఒక పరుగు

English summary

It was a thrilling finish to the Indian Premier League (IPL) 2017 as Mumbai Indians (MI) edged Rising Pune Supergiant (RPS) by 1 run in the final here last night (May 21).