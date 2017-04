కోహ్లీకి ఏమైంది?: స్టాండ్స్ వైపు చూపించి వార్నింగ్?

ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో తాను ‘గోల్డెన్‌ డక్‌’గా అవడంపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 15:15 [IST]

English summary

A furious Virat Kohli blamed "one guy" and summoned the reserve umpire after collecting a golden duck in Royal Challengers Bangalore's (RCB) record low against Kolkata Knight Riders (KKR) in an Indian Premier League (IPL) 2017 match last night (April 23).