మా ఓటమికి కారణం అదే: గంభీర్ విశ్లేషణ ఇదీ

హైదరాబాద్ వేదికగా ఆదివరం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో తాము చేజేతులా చేసిన తప్పులే తమను ఓటమి ముందు నిలిచేలా చేశాయని కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ కెప్టెన్ గౌతమ్ గంభీర్ అన్నాడు.

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) suffered a 48-run loss against defending champions Sunrisers Hyderabad in Match 37 of Indian Premier League (IPL) 2017 on Sunday. David Warner, who has been one of the most consistent performers in the tournament, once again played a captain's knock as he decimated KKR with a 59-ball 126.