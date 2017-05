సరదా కాదు, కానీ సరిపోలేదు: ఓటమిపై గంభీర్ భావోద్వేగ సందేశం

టీమిండియా సీనియర్‌ ఆటగాడు గౌతమ్‌ గంభీర్‌ తన భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేడనే విషయం ఇప్పటికే దాదాపు అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే అతడు మైదానంలో అలా ఉంటాడు మరి. కానీ, అతను చేసే కొన్ని పనులు మాత్రం అం

Tks for being a wonderful support 4 @KKRiders ,but 4 u all this journey won't have been fun. Tried our best may b our best wasn't good enuff.

English summary

Kolkata Knight Riders captain Gautam Gambhir has written a heartwarming message after KKR lost its eliminator to Mumbai Indians on Friday. Courtesy of this loss, KKR failed to qualify for the finals of IPL 10. After this Gambhir took to social media and wrote,”Tks for being a wonderful support 4 KKRiders,but 4 u all this journey won’t have been fun. Tried our best may b our best wasn’t good enuff”.