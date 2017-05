ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ చేతులెత్తేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో వర్షం హైదరాబాద్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది.

Big thanks to KSCA for revamping their drainage system n flushing @KKRiders out of troubled waters...well literally. @ipl @BCCI

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) captain Gautam Gambhir has thanked the Karnataka State Cricket Association (KSCA) after winning the IPL 2017 Eliminator against Sunrisers Hyderabad (SRH) here last night (May 17).