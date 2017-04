ఊతప్ప ప్రదర్శనను నోటీస్ చేయండి: సెలక్టర్లకు గంభీర్ సూచన

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న రాబిన్‌ ఊతప్పపై ఆ జట్టు కెప్టెన్ గౌతం గంభీర్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) skipper Gautam Gambhir has urged Indian team’s selectors to take notice of Robin Uthappa’s impressive performances in the ongoing Twenty20 tournament. In a column titled Captain’s Diary for KKR’s official website, the left-hander lavished praise on the wicket-keeper batsman’s remarkable consistency and supported his earnest attempts at making a national comeback.