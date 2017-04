నా క్రికెట్ కెరీర్ నాశనం చేసింది చాపెల్ కాదు: ఇర్ఫాన్ పఠాన్

తన క్రికెట్ కెరీర్ నాశనం కావడానికి టీమిండియా మాజీ కోచ్ గ్రెగ్ చాపెల్ ఎంతమాత్రం కారణం కాదని టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ పేర్కొన్నాడు.

English summary

Comeback man Irfan Pathan has said former India coach Greg Chappell did not ruin his career by making technical changes and blamed injuries for losing his place in the Indian team.