రెండు జట్లు అవుట్: మిగతా ఆరింటిలో వెనుదిరిగే రెండు జట్లపై సస్పెన్స్!

గత సీజన్‌లో రాణించిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ లయన్స్ జట్లు ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో అభిమానులను అలరించడంలో విఫలమయ్యాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Gujarat Lions notched up a comfortable seven-wicket win over Royal Challengers Bangalore to revive their Indian Premier League (IPL) playoff hopes on Thursday.