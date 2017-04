గుజరాత్ లయన్స్ అభిమానులకు నిజంగా ఇది శుభవార్తే

పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్ధానంలో ఉన్న గుజరాత్ లయన్స్‌కు ఇది నిజంగా శుభవార్తే. తొడ కండరాల గాయంతో టోర్నీ‌లో ఆరంభ మ్యాచ్‌లకి దూరమైన డ్వేన్ బ్రావో తిరిగి జట్టులో చేరనున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

I'm so looking forward to getting back on the park again feels good to be a part of full training again #champion #djbravo #recoveryjourney pic.twitter.com/Rs3QUnAVDd

Well done @TheGujaratLions Can't wait to get back on the field with my team. Almost time to roar! #RoadToRecovery

English summary

It will be music to the ears of Gujarat Lions' supporters as ace all-rounder Dwayne Bravo has revealed that he will make a comeback into the team's playing eleven sooner than later, in the ongoing edition of the Indian Premier League.