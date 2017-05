అనూహ్యంగా ప్లే ఆఫ్ రేసులోకి దూసుకొచ్చిన కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ కీలక మ్యాచ్‌లో ఓటమి పాలైంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Gujarat Lions rode on some powerful batting to defeat Kings XI Punjab by six wickets in their Indian Premier League (IPL) match here on Sunday evening (May 7).