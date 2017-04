సోమవారం పూణెతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అంఫైర్‌పై అరవలేదని, దురుసుగా ప్రవర్తించలేదని వెటరన్ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ అన్నాడు.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:23 [IST]

English summary

Mumbai Indians (MI) offspinner Harbhajan Singh today (April 25) said his captain Rohit Sharma, who has been fined for showing dissent to the umpire, didn't misbehave with the official and was only trying to clarify rules.