టీ20ల్లో 200 వికెట్లు: హర్భజన్ అరుదైన ఘనత

టీమిండియా వెటరన్ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ మరో ఘనత సాధించాడు. టీ20ల్లో 200 వికెట్ల మైలురాయిని అందుకున్నాడు.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:05 [IST]

English summary

Harbhajan Singh on Monday became the third Indian bowler totake 200 wickets in T20 cricket, when he sent back Rising Pune Supergiant captain Steven Smith. Harbhajan bowled a top spinner and Smith lost his stumps while attempting a pull shot. The scalp was the Mumbai Indians bowler's 200th in his 225th match in cricket's shortest format.