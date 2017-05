ఐపీఎల్ 2017: ఎందుకంత కోపం, ధోనిపై మరోసారి అక్కసు?

రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ప్రాంఛైజీ యజమాని సంజీవ్‌ గోయాంకా సోదరుడు హర్ష గోయాంకా మరోసారి ధోనిపై తన అక్కసు వెళ్లగక్కాడు.

English summary

Harsh Goenka had faced the ire of the fans across the country when he had taken a dig at the former Rising Pune Supergiant skipper by applauding new captain Steve Smith and calling the Australian the ‘king of the jungle’ after his match-winning knock in the season-opener against Mumbai Indians.