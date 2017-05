ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే పదో సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రదర్శనపై కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ స్పందించాడు. ఈ సీజన్‌లో 13 మ్యాచ్ లాడిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కేవలం రెండు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచి పదింట్లో ఓట

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli has described the team's performance in this year's Indian Premier League (IPL) as the "worst" in tournament's history.