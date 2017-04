'నాకు ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఉంది, ఎవరికి నేను పోటీ కాదు'

తనతో ఎవరూ పోటీపడలేరని, తనకు తానే పోటీ అని కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఆటగాడు యూసఫ్‌ పఠాన్‌ చెబుతున్నాడు. బుధవారం పీటీఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్యూలో భారత జట్టుకు ఎంపికవుతారనే ఆశ ఉందా? అని అడిగిన ప్రశ్నకు పఠాన్ స్పంది

English summary

Yusuf Pathan might not have ever looked up to Jose Mourinho for inspiration but his latest self-assessment is akin to the current Manchester United coach's famous statement 'I am the special one'.