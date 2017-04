సోమవారం హైదరాబాద్ వేదికగా పంజాబ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్ ‌సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయంలో బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ కీలకపాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Sunrisers Hyderabad's (SRH) pace spearhead Bhuvneshwar Kumar said he was not worried about the onslaught launched by Manan Vohra of Kings XI Punjab (KXIP) in their IPL 2017 match here last night (April 17), as he is "used to it".