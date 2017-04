బాధ్యత తీసుకోండి: సహచర ఆటగాళ్లపై కోహ్లీ తీవ్ర అసహనం

ఎప్పుడూ పాజిటివ్ క్రికెట్‌ను ఆడితేనే విజయాలను సొంతం చేసుకుంటామని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సహచరులకు సూచించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, April 28, 2017, 18:22 [IST]

English summary

Royal Challenger Bangalore (RCB) captain Virat Kohli said his team needs to play positive cricket to come out of their losing streak after they suffered yet another defeat in IPL 2017 last night (April 27)