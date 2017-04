ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో వరుస ఓటములతో కుదేలవుతున్న గుజరాత్ లయన్స్‌కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గాయం కారణంగా లయన్స్ ఆల్ రౌండర్ డ్వేన్ బ్రావో మొత్తం ఐపీఎల్‌ టోర్నీనుంచే వైదొలిగాడు.

English summary

Gujarat Lions (GL) all-rounder Dwayne Bravo was on Sunday (April 23) ruled out of the ongoing edition of the Indian Premier League (IPL) due to a hamstring injury.