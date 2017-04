ఐపీఎల్: బ్రావో అవుట్, ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌ తలుపు తట్టిన ఛాన్స్

టీమిండియా వెటరన్ ఆల్ రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్‌కు అనూహ్యంగా ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఆడే అవకాశం దక్కింది. గాయం కారణంగా గుజరాత్ లయన్స్ ఆటగాడు డ్వేన్‌ బ్రావో ఐపీఎల్‌కు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Veteran India all-rounder Irfan Pathan, who remained unsold in the IPL 2017 auction, has been signed by Gujarat Lions as a replacement to injured West Indies cricketer Dwayne Bravo.