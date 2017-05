ఐపీఎల్ పదో సీజన్ భాగంగా ఆదివారం కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఉత్కంఠకి తెరదించుతూ రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ప్లేఆఫ్ చేరింది. ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌పై పూణె 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయాన్ని సొంతం

Story first published: Monday, May 15, 2017, 13:00 [IST]

Rising Pune Supergiant speedster Jaydev Unadkat is the man on fire during their final league encounter in the Indian Premier League (IPL) 2017 against Kings XI Punjab on Sunday (May 14).