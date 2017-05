హైదరాబాద్ వేదికగా రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ పదో సీజన్ పైనల్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

Jos Buttler was one of the key players who was part of Mumbai Indians team this year. The English wicket keeper featured prominently for the franchise, but could not be a part of the final as he had to join the England team to prepare for Champions Trophy.