ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో తన అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్‌గా జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా పేరుగాంచాడు.

English summary

While Bumrah has a natural pace, the Mumbai Indians (MI) cricketer recently admitted that his Indian Premier League (IPL) teammate Lasith Malinga has contributed a lot towards the improvement of his bowling.