ఐపీఎల్: ఫామ్ లేని ధోనికి లెజెండరీ స్పిన్నర్ మద్దతు

మ్యాచ్‌లను అద్భుతంగా ఫినిష్ చేయడంలో ధోని స్టయిలే వేరు. ఒంటి చేత్తో ఎన్నో మ్యాచ్‌లను గెలిపించిన సందర్భాలు అనేకం. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో ధోని తన ఆటతీరులో విమర్శలు పాలవుతున్నాడు.

. @msdhoni does not have to prove anything to anyone, he's class & a wonderful player in all formats. MS is also a great captain & inspires !

English summary

Mahendra Singh Dhoni, the batsman, is not having the best of times in the Indian Premier League (IPL) 2017. But he is receiving support from fans and former cricketers. Now, a legend has backed the former Indian captain.