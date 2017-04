ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం మొహాలీ వేదికగా కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ 26 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

Kings XI Punjab opener is making his mark in this IPL edition with his bat but on one instance he proved his worth in the outfield too when the right-handed batsman saved a maximum for his side during Ishant Sharma’s over.