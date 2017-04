ఐపీఎల్: చిన్నపిల్లాడిలా హీరో వెంకీ, జ్వాలా గుత్తా అందం (ఫోటోలు)

సోమవారం ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో కింగ్స్‌లెవన్ పంజాబ్‌తో ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ 5 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) defeated King XI Punjab (KXIP) by 5 runs in a nail-biting encounter in the match 19 of IPL 2017.