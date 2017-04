రికార్డులే రికార్డులు: బెంగళూరు Vs గుజరాత్ మ్యాచ్ హైలెట్స్

రాజ్‌కోట్ వేదికగా గుజరాత్‌ లయన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 213 పరుగులు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

'Universe Boss' Chris Gayle and 'Run Machine' Virat Kohli slammed their respective half-centuries as Royal Challengers Bangalore (RCB) scored 213/2 in 20 overs against Gujarat Lions (GL) here in the Indian Premier League (IPL) 2017 on Tuesday (April 18).