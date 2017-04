ఐపీఎల్‌ పదో సీజన్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ ఆటగాళ్లు శిఖర్ ధావన్, కేన్ విలియమ్సన్ అర్ధసెంచరీలతో చెలరేగడంతో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌‌కు 192 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిం

English summary

Riding over brilliant fifties from Shikhar Dhawan and Kane Williamson, Sunrisers Hyderabad set a target of 192 for the Delhi Daredevils to chase in the league match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Wednesday (April 19).