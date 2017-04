ఐపీఎల్‌ 10: రెండో సెంచరీ, పంజాబ్ Vs ముంబై మ్యాచ్ హైలెట్స్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో రెండో సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ హషీం ఆమ్లా గుర్తింపు పొందాడు.

English summary

South Africa batting star Hashim Amla slammed his maiden T20 century as Kings XI Punjab posted 198/4 against Mumbai Indians in the league game of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Thursday (April 20).