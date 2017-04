ఐపీఎల్‌లో పదో సీజన్‌లో భాగంగా గుజరాత్‌ లయన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. నిర్ణీత ఓవర్లలో కోల్‌కతా 5 వికెట్లు కోల్పోయి 187 పరుగులు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kolkata Knight Riders scored 187/5 to set a target of 188 runs for Gujarat Lions to chase in the league match in Indian Premier League (IPL) 2017 here on Friday (April 21).