ధోని ఈజ్ బ్యాక్: హైదరాబాద్ Vs పూణె మ్యాచ్ హైలెట్స్

పూణె వేదికగా రైజింగ్‌ పూణె సూపర్‌ జెయింట్‌, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠ మ్యాచ్‌లో పూణె 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

Mahendra Singh Dhoni returned to form as he sealed Rising Pune Supergiant's (RPS) victory with a last-ball boundary against Sunrisers Hyderabad (SRH) in an IPL 2017 contest here today (April 22).