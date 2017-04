ముంబైకి బ్రేక్ వేసిన పూణె: భజ్జీ రికార్డు, మ్యాచ్ హైలెట్స్

వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న ముంబై ఇండియన్స్ షాక్‌. తొలి మ్యాచ్‌లో ఓడి ఆ తర్వాత వరుసగా ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గి డబుల్‌ హ్యాట్రిక్‌ కొట్టిన ముంబై ఇండియన్స్‌ జోరుకు రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ బ్రేకులు వేసి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rohit Sharma's 58-run knock couldn't rescue the Mumbai Indians as they lost to Rising Pune Supergaint by a margin of 3 runs in the last over thriller in the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Monday (April 24).