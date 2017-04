ఐపీఎల్‌ పదో సీజన్‌లో భాగంగా పూణె వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన రైజింగ్‌ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌ భారీ స్కోరు చేసింది.

English summary

Rising Pune Supergiant's captain Steve Smith struck his second fifty of the tournament and Pune scored 182/5 against Kolkata Knight Riders in the league match of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Wednesday (April 26).