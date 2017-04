కోహ్లీసేన ఘోర ఓటమి: పూణె Vs బెంగళూరు మ్యాచ్ హైలెట్స్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో బెంగళూరు బ్యాటింగ్‌లో మరోసారి చేతులేత్తేసింది. గురువారం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు మరోసారి పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చింది.

English summary

Royal Challengers Bangalore batting line-up laden with Chris Gayle, Virat Kohli and AB de Villiers proved to be a damp squib, as Gujarat Lions restricted them to 134 in their Indian Premier League (IPL) clash here on Thursday (April 27).