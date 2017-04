ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో కోల్‌కతా మరో అలవోక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ సీజన్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఈ సీజన్‌లో ఏడో విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Delhi Daredevils scored just 160 for the loss of 6 wickets in their league game against Kolkata Knight Riders in the Indian Premier League on Friday (April 28).