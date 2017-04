ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్, ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కోల్‌కతా కెప్టెన్ గౌతం గంభీర్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

A rampaging Kolkata Knight Riders (KKR) stand in the way of Delhi Daredevils' (DD) revival plan as the two teams, with contrasting runs so far, gear up to clash in an Indian Premier League (IPL) 2017 fixture here tomorrow (April 28).