ఐపీఎల్, మ్యాచ్ 33: గెలుపే లక్ష్యంగా బరిలోకి హైదరాబాద్

హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. మొహాలిలోని ఐఎస్ బింద్రా స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ సీజన్‌లో ఇరుజట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో హైదరబాద్ విజయం సాధించింది.

దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ వేరే వేదికపై గెలుపే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతుంది. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ వేరే వేదికపై విజయం సాధించలేదు.

సన్‌రైజర్స్‌ స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మెన్ యువరాజ్‌ సింగ్‌ సొంత మైదానం మొహాలిలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. అనారోగ్యం కారణంగా గత మ్యాచ్‌‌లో ఆడని యువరాజ్ సింగ్, పేసర్‌ ఆశిష్ నెహ్రా తిరిగి తుది జట్టులోకి వచ్చారు.

