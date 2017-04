ఐపీఎల్, మ్యాచ్ 34: పూణెపై ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న కోహ్లీ

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు పూణె, బెంగళూరు జట్ల తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌‌లో టాస్ గెలిచిన బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:49 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli won the toss and elected to field first against Rising Pune Supergiant (RPS) in the match 34 of IPL 2017.